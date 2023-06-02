Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД России прокомментировали шаги США по ДСНВ

Посольство РФ: объявленные США шаги по ДСНВ не изменят позицию России

close
100%
Carolyn Kaster/AP

В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне заявили, что Россия не изменит свою позицию в связи с объявлением Госдепартаментом контрмер, касающихся Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули, что российская сторона приняла к сведению контрмеры США по ДСНВ, но они никак не повлияют на позицию Москвы.

«Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению госдепартамента США сообщило, что Вашингтон с 1 июня прекращает передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на данный момент является единственным документом, ограничивающим ядерные силы России и США, обладающих большей частью мировых ядерных запасов. Москва приняла решение о приостановке своего участия в договоре в конце февраля 2023 года. Действие СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года, он может быть продлен сроком на пять лет при обоюдном согласии сторон.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях