В МИД России прокомментировали шаги США по ДСНВ

В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне заявили, что Россия не изменит свою позицию в связи с объявлением Госдепартаментом контрмер, касающихся Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули, что российская сторона приняла к сведению контрмеры США по ДСНВ, но они никак не повлияют на позицию Москвы.

«Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению госдепартамента США сообщило, что Вашингтон с 1 июня прекращает передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на данный момент является единственным документом, ограничивающим ядерные силы России и США, обладающих большей частью мировых ядерных запасов. Москва приняла решение о приостановке своего участия в договоре в конце февраля 2023 года. Действие СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года, он может быть продлен сроком на пять лет при обоюдном согласии сторон.