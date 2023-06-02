Сенаторы конгресса США поставили условия для прохождения закона о повышении госдолга

Ряд американских сенаторов требуют от лидера демократического большинства Чака Шумера уступок и обещаний, в том числе касающихся утверждения оборонных расходов США в качестве условия для прохождения законопроекта о повышении государственного долга. Об этом сообщает Politico.

«Оборонные ястребы и ответственные за выделение бюджетных средств высокопоставленные республиканцы требуют обязательства от лидера большинства Чака Шумера… в качестве условия для быстрого прохождения (законопроекта)», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Белый дом и республиканцы палаты представителей конгресса США на переговорах по предотвращению дефолта в стране достигли принципиальной договоренности по повышению потолка американского госдолга и сокращению бюджетных расходов.

25 мая президент США Джо Байден заявил, что американская администрация и конгресс Соединенных Штатов согласны с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо и на переговорах о повышении потолка госдолга есть прогресс.