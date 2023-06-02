Белый дом рассказал о состоянии Байдена после падения на церемонии в академии ВВС США

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт заявил, что президент США Джо Байден в порядке после падения на сцене на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС Соединенных Штатов в штате Колорадо. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Он в порядке», — написал Лаболт.

Представитель Белого дома уточнил, что Байден споткнулся о мешок с песком на сцене.

Ранее газета New York Post сообщала, что Джо Байден упал на сцене во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии в Колорадо. Издание отмечало, что зрители бросились на помощь главе государства. Когда американский президент поднялся, он пояснил, что наткнулся на черный мешок с песком.

До этого бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, распространял среди республиканцев в палате представителей письмо с требованием, чтобы президент Джо Байден прошел тест на умственные способности или отказался от участия в президентских выборах 2024 года.