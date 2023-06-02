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Эрдоган задолжал более $250 тысяч своему брату

Декларация Эрдогана показала, что он задолжал более $250 тысяч своему брату

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган задолжал свыше пяти миллионов лир (более 259 тысяч долларов, или 20,7 млн рублей), следует из декларации, опубликованной в официальном вестнике Resmi Gazete.

«Имя кредитора: Мустафа Эрдоган. Сумма долга: пять миллионов 390 тысяч лир», — указано в документе, который цитирует Life.ru.

По данным местных СМИ, Эрдоган задолжал своему родному брату. В декларации также говорится, что с 2019 года Эрдоган напополам с женой владеет квартирой в Стамбуле стоимостью в 7,7 миллиона лир (370 тысяч долларов), а также с 1988 года у него в собственности — земельный участок площадью в 0,2 гектара в провинции Ризе на Чёрном море.

Вместе с тем у турецкого президента есть счета в трёх банках на общую сумму более 1,8 миллиона лир (свыше 86 тысяч долларов). При этом в декларации нет сведений о транспортных средствах, которыми владеет Эрдоган. В 2014 году у него был Audi A8, а в апреле 2023-го ему подарили первый турецкий электрокар TOGG.

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