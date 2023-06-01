Администрация назвала дату инаугурации Эрдогана

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров и обнародование кабинета министров ожидается в субботу, 3 июня, передает РИА Новости.

По словам Алтуна, завтра, 2 июня, должна пройти присяга депутатов нового созыва парламента

«В субботу господин президент также принесет присягу в парламенте, посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир)», — сказал он.

Глава управления добавил, что после должна состояться церемония инаугурации, в которой примут участие иностранные лидеры. Также планируется ужин.

Алтун предположил, что после церемонии президент обнародует новый состав кабмина.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Турции подвели окончательные итоги второго тура выборов президента республики. Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что согласно окончательным результатам второго тура голосования на выборах главы государства, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов или 27 млн 834 тыс. 589 бюллетеней, а Кемаль Кылычдароглу — 47,82% и 25 млн 504 тыс. 704 бюллетеня).