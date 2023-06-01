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Зеленский предложил журналистке задать вопрос по-русски

Зеленский предложил молдавской журналистке задать вопрос по-русски

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Кишиневе попросил молдавскую журналистку задать вопрос на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, девушка призналась в незнании украинского языка при постановке вопроса Зеленскому.

«Говорите по-русски», — обратился к ней украинский лидер.

Однако она предпочла адресовать ему вопрос на английском языке.

«Прекрасный выбор», — похвалил журналистку Зеленский.

После его ответа на вопрос, касавшийся Приднестровья, девушка поблагодарила Зеленского на украинском и произнесла лозунг «Слава Украине!», на что Зеленский ответил: «Героям слава!».

Ранее глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий заявил, что направил обращения в офис президента Украины Владимира Зеленского, МИД и парламент страны с требованием отменить дублирование данных на русском языке во внутреннем паспорте украинцев.

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