Путин посетил детский реабилитационный центр в Подольске

Президент России Владимир Путин 1 июня осмотрел детский реабилитационный центр в Подольске. Посещение центра было приурочено к Международному дню защиты детей, сообщает ТАСС.

Вместе с главой государства в мероприятии участвовали министр здравоохранения Михаил Мурашко, директор Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Елена Петряйкина и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы 14 объектов уже ввели, сегодня только три объекта вводятся. Помимо этого, еще два — в Москве и в Татарстане», — рассказал Мурашко, добавив, что сегодня вся инфраструктура детского здравоохранения в России строится вокруг высокотехнологичных центров.

Он добавил, что в 2023 году планируется ввести около 10 таких объектов.

Путин осмотрел блок водолечения, консультативно-диагностический центр, школьную зону для социально-психологической реабилитации, а также палаты для стационарного пребывания пациентов. Также президенту показали показали современные тренажеры, позволяющие отслеживать прогресс лечения.

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