Германия провела обыски по делу о диверсиях на «Северных потоках»

В Германии состоялись обыски по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Данную информацию подтвердили ТАСС в Генеральной прокуратуре республики.

«Прокуратура 25 мая 2023 года провела обыск в квартире во Франкфурте-на-Одере», — указывается в сообщении.

Согласно информации надзорного органа, там проживает лицо, находящееся вне подозрений.

Никаких иных дополнительных сведений не приводится.

Ранее Генеральная прокуратура Германии начала обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» для поиска возможных улик. Отмечается, что судно, в частности, могло доставить взрывчатку к ниткам газопроводов в Балтийском море.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Совет Безопасности ООН должен срочно принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».