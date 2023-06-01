Макрон ждет новых гарантии безопасности для Киева после заседания НАТО

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что грядущий саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, должен дать новые гарантии безопасности Украине. Его слова передает ТАСС.

«Важно, чтобы саммит НАТО мог дать новые сильные надежные гарантии и четкие перспективы Украине», — указал глава государства в рамках пресс-конференции после совещания Европейского политического сообщества в Молдавии.

Макрон также отметил, что будущий саммит Североатлантического альянса также должен передать «ясное послание России в текущем контексте».

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе почти полуторачасового разговора с французским коллегой Макроном обсудил с ним «необходимость» получения страной гарантий безопасности до вступления в Организацию Североатлантического договора. Отмечается, что стороны обсудили итоги визита Макрона в Китай и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.