Der Tagesspiegel: только 28% немцев выступили за отправку истребителей на Украину

Большинство жителей Германии отказались поддерживать идею о поставках немецких истребителей Украине, пишет Der Tagesspiegel. Согласно опросу ARD, данное мнение высказали 64% респондентов.

Как отмечается, в пользу передачи Киеву боевых самолетов ФРГ выступили лишь 28% опрошенных. По исследованию, 37% немцев считают, что военная поддержка Украины со стороны Берлина уже зашла слишком далеко.

При этом 43% респондентов придерживаются обратной точки зрения, называя текущий уровень помощи Киеву со стороны Германии вполне уместным. Еще 14% опрошенных же уверены, что поддержка Берлина для Украины якобы является недостаточной.

Что касается санкций Запада против России из-за конфликта на Украине, то 42% немцев выступают за усиление давления на Москву, 29% вполне довольны ограничительными мерами, а 20% считают их слишком чрезмерными.

Ранее СМИ сообщили, что поставки американских истребителей F-16 Киеву вряд ли изменят ход контрнаступления ВСУ.