Макрон не исключил новых телефонных переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии заявил, что не исключает возможности новых телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Французский лидер напомнил, что с начала украинского конфликта он неоднократно разговаривал с Путиным.

«Если такая возможность представится, я этого не исключаю», — ответил Макрон на вопрос журналистов о возможности новых бесед.

Он добавил, что Франция всегда готова к обсуждениям со всеми партнерами.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц, а также президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский проведут трехсторонние переговоры на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.