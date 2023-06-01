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Молдавская оппозиция попала под санкции Канады за поддержку России

Власти Канады ввели санкции против молдавской оппозиционной партии «Шор» за поддержку СВО

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Global Look Press

Молдавская оппозиционная партия «Шор», в том числе ее глава Илан Шор, оказались в санкционных списках правительства Канады, передает РИА Новости. По информации агентства, Оттава приняла соответствующее решение за поддержку шагов России по Украине со стороны политической силы.

»[Это] первые санкции в отношении российских союзников в Молдавии... Они нацелены на то, чтобы противодействовать усилиям России по дестабилизации в регионе и поддержать демократически избранное правительство Молдавии», — заявили в пресс-службе МИД Канады.

Как указали в ведомстве, вместе с партией «Шор» под ограничительные меры Канады попали еще шесть молдаван. В канадском МИД подчеркнули, что речь идет о предпринимателях, депутатах и политиках Молдавии, которые якобы имеют какие-то связи с Россией.

Ранее сообщалось, что МИД Канады анонсировал санкции против России из-за «вмешательства» в дела Молдавии. Как отмечалось, ограничительные меры должны быть введены в отношении «российских олигархов».

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