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Президент Литвы потребовал компенсировать Украине отсутствие членства в НАТО

Президент Литвы Науседа заявил, что НАТО стоит компенсировать свою неспособность принять Киев

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Североатлантический альянс должен перестать говорить об «открытых дверях» и как-то возместить Украине то, что он пока неспособен принять ее в свой состав, считает президент Литвы Гитанас Науседа, передает «Verslo žinios». По его словам, вступление Киева в блок до завершения конфликта крайне сложная задача.

«Нельзя повторять пустые формулировки об открытых дверях в НАТО. Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность предоставить Украине полноправное членство на данный момент», — отметил Науседа.

Как указал президент Литвы, взамен НАТО может дать Киеву достаточные гарантии безопасности, включающие в себя поддержку как в военном, так и в политическом плане. Он также добавил, что в качестве «компенсации» можно предложить и поиск условий для более углубленного взаимодействия сторон.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал надежды на вступление страны в НАТО все более и более отдаленными.

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