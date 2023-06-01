Президент Литвы потребовал компенсировать Украине отсутствие членства в НАТО

Североатлантический альянс должен перестать говорить об «открытых дверях» и как-то возместить Украине то, что он пока неспособен принять ее в свой состав, считает президент Литвы Гитанас Науседа, передает «Verslo žinios». По его словам, вступление Киева в блок до завершения конфликта крайне сложная задача.

«Нельзя повторять пустые формулировки об открытых дверях в НАТО. Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность предоставить Украине полноправное членство на данный момент», — отметил Науседа.

Как указал президент Литвы, взамен НАТО может дать Киеву достаточные гарантии безопасности, включающие в себя поддержку как в военном, так и в политическом плане. Он также добавил, что в качестве «компенсации» можно предложить и поиск условий для более углубленного взаимодействия сторон.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал надежды на вступление страны в НАТО все более и более отдаленными.