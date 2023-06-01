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Финляндия хочет расширить свою делегацию в НАТО в три раза

Euractiv: Финляндия планирует расширить свою делегацию в НАТО до 50 человек

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Финляндия планирует увеличить свою делегацию в Североатлантическом альянсе, пишет издание Euractiv, ссылаясь на чиновников альянса.

В материале уточняется, делегация скоро станет одним из крупнейших представительств Финляндии в мире. По данным авторов, за один год представительство должно было увеличиться почти вдвое, также будут усилены соответствующие рабочие группы в Брюсселе и столице.

«Финляндия планирует иметь 50 человек в делегации НАТО, что в три раза больше, чем до подачи заявки на членство», — говорится в публикации.

Источники сообщают, что со временем Хельсинки будет предоставлено место в штаб-квартире альянса в Брюсселе, в настоящее время представители страны базируются в старой штаб-квартире НАТО времен холодной войны.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Глава альянса Йенс Столтенберг при этом неоднократно заявлял, что финские власти сами решат, хотят они размещать на своей территории натовское оружие или нет.

Заместитель главы политического департамента МИД Финляндии Микаэль Антелла сообщил, что Хельсинки готовит соглашение с США, которое позволит размещать американские военные базы на финской территории.

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