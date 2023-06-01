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На Украине появилось темное пиво в честь Бориса Джонсона

Львовская пивоварня начала продавать на Украине стаут, посвященный Борису Джонсону

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Barnes_Joe/Twitter

Украинская пивоварня запустила в продажу темное пиво под названием «JohnsonUK», посвященное бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, пишет Politico. По информации издания, стаут от львовской компании «Правда» впервые заметил журналист Telegraph Джо Барнс, по его словам, он продается за 66 гривен (около $1,79).

«Сначала была украинская улица, потом украинский круассан, а теперь в честь Бориса Джонсона названо украинское пиво. Может, дома [в Великобритании] он и не самый популярный игрок месяца, но здесь, на Украине, его по-прежнему любят», — написал журналист в Twitter, прикрепив к своему посту фото пивной бутылки «JohnsonUK».

На этикетке стаута, посвященного Джонсону, изображен сам экс-премьер Великобритании в галстуке в цветах украинского флага. Компанию политику составляют персонажи серии книг о Гарри Поттере, потрет покойной королевы Великобритании Елизаветы II и его пес Дилин. Politico также отмечает, что на заднем плане можно заметить фигуру, вероятно, главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

При этом украинский стаут не первое пиво, связанное с Джонсоном. Так, еще в 2022 году по случаю отставки премьера, британская компания Brewdog запустила пиво «Boris Lie-PA».

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко присвоил Джонсону звание Почетного гражданина столицы Украины.

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