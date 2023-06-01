Песков рассказал о запрете пользоваться «айфонами» в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что сотрудникам администрации главы государства запрещено использовать в служебных целях продукцию американской компании Apple.

По его словам, в президентской администрации понимают, что гаджеты этой фирмы «абсолютно прозрачны», и использование их в служебных целях «неприемлемо и запрещено».

При этом отвечая на вопрос журналистов, могут ли России ввести запрет на пользование «айфонами» в личных целях, Песков подчеркнул, что рекомендации будут давать специальные службы, которым виднее, как обстоит ситуация.

Ранее Федеральная служба безопасности России заявила о вскрытии разведывательной акции специальных служб США, проведенную с использованием мобильных устройств компании Apple.

По данным ФСБ, «заражению» вредоносной программой подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов Apple, в том числе sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, как в странах НАТО, так и в других.