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Путин рассказал, сколько спит

Путин сообщил, что спит по 6-7 часов в сутки и старается заниматься спортом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что спит по 6-7 часов в сутки. Его слова приводит РИА Новости.

Один из участников общения главы государства с многодетными семьями уточнил у Путина, сколько он спит.

«Конечно, как и все люди сплю... Сплю, ну в общем, немного наверное, 6-7 часов, 6 в основном сплю», — сказал президент.

Он отметил, что сегодня спал гораздо меньше, чем обычно, потому что «так получилось».

Также Путин сообщил, что старается не бросать заниматься спортом, так как это помогает в работе.

1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин оперативно получает доклады о ситуации вокруг Шебекино в Белгородской области по линии местных властей, Минобороны РФ, пограничной службы ФСБ, а также МЧС. Он отметил, что Путина также напрямую информируют местные власти Белгородской области о необходимых мерах для помощи населению. Ранее власти Белгородской области сообщили о массированном обстреле приграничного с Украиной города Шебекино.

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