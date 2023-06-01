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В Британии выразили обеспокоенность по поводу слов Медведева о законных целях

Экс-глава штаба Британии Даннат: власти обеспокоены словами Медведева о законных целях РФ

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Frank Augstein/AP

Бывший глава генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил в эфире Sky News, что в Великобритании обеспокоены словами заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что любое британское должностное лицо может рассматриваться как законная цель для РФ.

«Это (заявление Медведева — «Газета.Ru») вызывает озабоченность, но я не думаю, что мы должны чрезмерно беспокоиться», — отметил Даннат.

Он добавил, что британское правительство не хочет, чтобы ракеты Storm Shadow использовались для ударов по территории России. При этом, экс-глава британского штаба подчеркнул, что Киев может использовать оружие собственного производства по своему усмотрению.

Ранее Медведев заявил, что любой британский чиновник может рассматриваться как законная цель для ВС РФ, так как Великобритания ведет против России необъявленную войну.

По словам Медведева, Лондон выступает как союзник Киева, поставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие.

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