В парламенте Турции назвали дату присяги Эрдогана

Источник в парламенте Турции заявил, что избранный президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, принесет присягу 3 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что церемония принесения присяги запланирована на 3 июня в 15:00 по местному времени (совпадает с московским).

Собеседник ТАСС также призвал следить за официальной информацией от канцелярии президента, поскольку могут быть коррективы.

Как отмечает агентство, в администрации президента Турции не смогли назвать конкретную дату присяги, указав, что соответствующие отделы ведут работу и решение будет озвучено.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Турции подвели окончательные итоги второго тура выборов президента республики. Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что согласно окончательным результатам второго тура голосования на выборах главы государства, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов или 27 млн 834 тысяч 589 бюллетеней, а Кемаль Кылычдароглу — 47,82% и 25 млн 504 тысяч 704 бюллетеня).