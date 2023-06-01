Шольц, Макрон и Зеленский проведут переговоры в Кишиневе

Канцлер Германии Олаф Шольц, а также президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский проведут трехсторонние переговоры на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в германской делегации.

1 июня украинский лидер прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Шольц в третий раз за три недели встретиться с Зеленским. В середине мая украинский лидер посетил Берлин, 19 мая политики встретились на на саммите «Большой семерки» в Японии.

По данным DPA, Шольц и Макрон проведут и двухсторонние переговоры, без участия Зеленского, а также с президентом Сербии Александаром Вучичем и главой самопровозглашенной республикой Косово Вьосой Османи для урегулирования ситуации в балканском государстве.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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