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Вучич рассказал, почему долго не общался с Путиным

Вучич рассказал, что не общался с Путиным больше года из-за предвзятого отношения Запада

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Stoyan Nenov/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным больше года из-за того, что на Западе предвзято относятся к такому общению. Об этом Вучич рассказал в интервью итальянской газете La Stampa.

«Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это неплохо, говорить с кем-то», — заявил Вучич.

Он отметил, что не ведет беседы с лидером РФ из-за того, что «все сказали бы: «посмотрите на сербов».

«То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — отметил президент Сербии.

Ранее Вучич заявлял, что Путин не делился с ним своими планами по поводу начала СВО на Украине, но это не было для него секретом. Также он отмечал, что решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России стало плохим для всех, в том числе и для принявших его. По его мнению, это решение МУС ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

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