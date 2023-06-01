Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до госпереворота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

Белорусский лидер подчеркнул, что полностью согласен с российским коллегой Владимиром Путиным в том, что не Белоруссия или Россия начали конфликт на Украине, но он начался в республике задолго до 2014 года.

По словам Лукашенко, было понятно, кто подвел Украину к «коричневому» перевороту в 2014 году.

Ранее Лукашенко заявил, что столкновение России с Украиной случилось бы в любом случае. По его словам, если бы этого не произошло в феврале 2022 года, то произошло бы позже, но на худших условиях для России и Белоруссии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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