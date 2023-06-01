Боррель заявил, что ЕС пошлет России сигнал

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 27 стран Евросоюза пошлют России сигнал о своем единстве на саммите в Кишиневе. Об этом он сообщил журналистам, передает Reuters.

По его словам, сигнал о единстве стран ЕС будет посвящен защите международного порядка, прав человека и суверенитета стран.

«Важно, чтобы этот сигнал дошел до России», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что Российская Федерация не будет вести переговоры с Украиной, пока не одержит победу в конфликте.

Он признался, что «без оптимизма» смотрит на развитие конфликта грядущим летом.

Также Боррель указал, что ЕС необходимо и дальше наращивать военную поддержку Киева.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не хочет, чтобы конфликт на Украине был заморожен.