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В конгрессе США обвинили Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции

Член палаты представителей конгресса США Александрия Окасио-Кортез заявила о том, что американский бизнесмен Илон Маск пытался вмешаться в выборы в Турции, передает Общественная служба новостей.

По данным издания, таким образом в конгрессе прокомментировали блокировку аккаунтов некоторых политических деятелей в социальной сети Twitter. Маска обвинили в исполнении просьбы правительства.

Конгрессвумен также выразила опасение в том, как пройдут грядущие в 2024 году выборы президента страны. По ее мнению, Маск приложил руку к результатам голосований в Турции.

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