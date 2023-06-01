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США профинансируют «обучение» украиноязычных журналистов

RT: США выделят до $100 тысяч на «обучение» украиноязычных журналистов

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Depositphotos

Госдепартамент США объявил о намерении выделить до $100 тысяч на обучение журналистов, говорящих на украинском языке, передает RT со ссылкой на описание гранта. В документе уточняется, что основная цель программы — борьба с «дезинформацией» в отношении США и демократии, а также поддержка «высококачественной и независимой» журналистики.

«Получатель гранта должен набирать и отбирать говорящих на украинском языке участников, которые работают в медиасреде, ориентированной на украиноязычную аудиторию из следующих европейских стран: Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Польша и Украина», — отмечается в документе.

Кроме того, в США считают, что проект позволит «укрепить связи» между американскими и украинскими журналистами, обменяться идеями относительно решения актуальных проблем, создать глобальную сеть «профессионалов» и прочее. Продолжительность программы — три года.

Ранее сообщалось, что США намерены профинансировать популяризацию роли НАТО «в содействии миру и безопасности».

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