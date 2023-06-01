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Зеленский прибыл в Молдавию

Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Участие украинского президента в мероприятии не подтверждалось, но и не отрицалось до последнего момента из соображений безопасности. Основными темами на саммите станут вопросы энергетики и безопасности.

»ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего», — написал он.

Ранее Зеленский заявил НАТО, что его поездка на саммит альянса в Вильнюс состоится только в случае, если будет предоставлена дорожная карта по вступлению страны в организацию.

Украинский президент дал понять лидерам государств-членов Североатлантического альянса, что он не планирует приезжать на саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению в организацию.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе будет посвящен не членству Украины в альянсе.

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