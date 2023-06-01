Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Саммит БРИКС могут перенести из-за ордера МУС на арест Путина

Reuters: власти ЮАР рассматривают перенос саммита БРИКС в Китай из-за решения МУС

close
100%
Shutterstock

Власти Южно-Африканской республики (ЮАР) рассматривают возможность переноса саммита БРИКС в Китай из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, правительство ЮАР рассматривает способы избежать дискуссий о требованиях МУС. Так как ЮАР подчиняется юрисдикции МУС, то власти республики будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в страну.

«Твердого решения еще не было принято», — отметил генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор.

Он добавил, что в ближайшее время состоится встреча министров для решения данного вопроса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что президент Путин сможет должным образом принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Южно-Африканской республике, несмотря на выданный в отношении него ордер Международного уголовного суда.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях