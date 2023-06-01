Саммит БРИКС могут перенести из-за ордера МУС на арест Путина

Власти Южно-Африканской республики (ЮАР) рассматривают возможность переноса саммита БРИКС в Китай из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, правительство ЮАР рассматривает способы избежать дискуссий о требованиях МУС. Так как ЮАР подчиняется юрисдикции МУС, то власти республики будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в страну.

«Твердого решения еще не было принято», — отметил генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор.

Он добавил, что в ближайшее время состоится встреча министров для решения данного вопроса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что президент Путин сможет должным образом принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Южно-Африканской республике, несмотря на выданный в отношении него ордер Международного уголовного суда.