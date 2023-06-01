Стало известно о наличии документов, подтверждающих взятки Байдену

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй подтвердил существование документов (формы FD-1023, подтверждающих вовлечение Джо Байдена в период его вице-президентства в уголовную схему взятки с иностранцем. Об этом сообщил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер на своей странице в Twitter.

Законодатель добавил, что ФБР отказались предоставлять эти документы палате представителей. Вместо это Рэй предложил допустить конгрессменов к персональному ознакомлению с документами в штаб-квартире ФБР.

Комер отметил, что конгрессмены настаивают на том, чтобы документы были переданы в палату, в противном случае против ФБР будут выдвинуты обвинения за неуважение к конгрессу.

Ранее Комер заявлял, что президент США Джо Байден и его семья якобы получили из Китая «миллионы долларов», но глава государства «лжет» насчет этого.

Позднее телеканал CNN сообщил, что ФБР отказалось предоставить Комеру внутренний документ, который, как утверждают некоторые республиканцы, доказывает, что Джо Байден был причастен к коррупции.