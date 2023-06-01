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В США указали на предупреждение Путина по Украине

Обозреватель из США Гейнс: Вашингтон не должен был вмешиваться в конфликт на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс в интервью YouTube-каналу Valuetainment заявил, что США не должны были вмешиваться в украинский конфликт.

Он указал, что Украина входила в состав СССР, но люди не осознают этого. Как считает Гейнс, американцам будет легче понять, если сравнить события на Украине с теоретическим вторжением Китая в Мексику. По его мнению, если бы это случилось, то Соединенные Штаты уже на следующий день «были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев».

Также обозреватель обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин предупреждал Украину о том, что НАТО «лучше не пускать», так как это приведет к проблемам. По его словам, глава России «действует так, чтобы защитить свою страну, защитить национальную безопасность».

Блогер добавил, что США следовало бы сосредоточиться на своих проблемах, а не на Украине.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака высказал мнение, что конфликт на Украине подходит к концу, и это знают все, кроме американцев.

До этого бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки Брайан Берлетик заявил, что вмешательство США в украинский кризис приведет к катастрофическим последствиям для государства.

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