Стало известно об условии Зеленского для поездки на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил НАТО, что его поездка на саммит альянса в Вильнюс состоится только в случае, если будет предоставлена дорожная карта по вступлению страны в организацию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что украинский президент дал понять лидерам государств-членов Североатлантического альянса, что он не планирует приезжать на саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению в организацию.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе будет посвящен не членству Украины в альянсе. По его словам, речь пойдет только об укреплении обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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