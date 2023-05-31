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Россия потребовала от Канады осудить атаку на Москву

Посол Степанов: РФ потребовала от Канады осудить атаку БПЛА на Москву

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svop.ru

Посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия направила демарш премьер-министру Джастину Трюдо и главе Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли с требованием осудить теракт, осуществленный украинской стороной во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство Канады демонстрирует молчание по данному поводу.

Российский дипломат подчеркнул, что в связи с этим он бы вынужден привлечь внимание Трюдо и направил на его имя демарш.

«Конкретно вчера оно было направлено ему и министру иностранных дел госпоже Жоли, где была описана специфика и конкретные детали последней попытки удара по Москве беспилотными летательными аппаратами», — заявил Степанов.

В своем заявлении он подчеркнул, что российская сторона призывает Оттаву «занять однозначную позицию, осудив данный террористический акт.

Ранее председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что совет палаты парламента на заседании 31 мая, принял решение о создании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере применения БПЛА. 

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