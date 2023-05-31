Вучич рассказал о возросшем числе нападений на сербов в Косове

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что число преступлений на этнической почве против сербов в Косове и Метохии достигло рекордных показателей с приходом к власти премьер-министра непризнанной республики Альбина Курти. Об этом он рассказал в интервью СNN.

«Сербы требуют безопасности для себя и своих семей. С тех пор как Альбин Курти пришел к власти, произошло 353 этнически мотивированных нападения. Это самое большое число нападений на сербов с 2008 года, когда они провозгласили независимость Косова. С начала этого года было пять случаев со стрельбой в сербских мирных граждан, если считать вчерашний — шесть», — заявил Вучич.

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о приверженности защите прав сербского населения на Форуме безопасности в Братиславе.

По словам политика, он стремится защитить права сербского населения, для чего готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем. При этом Курти отметил, что их встречи с лидером Сербии должны проходить чаще, чем раз в две недели.