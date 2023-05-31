Слуцкий прокомментировал слова Макрона о защите Европы войсками Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон рубит сук европейской безопасности, отказываясь от поддержки любого перемирия в конфликте на Украине, считает глава комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он отметил, что французский лидер настаивает на продолжении военной поддержки Киева, в целесообразность которой для мирного урегулирования французы уже не верят.

«В своем словоблудии Макрон договорился до того, что украинские войска сегодня «защищают Европу». От кого, пардон? Россия не нападает, не ведет войну, Россия войну заканчивает. И делает это потому, что так называемые ко-спонсоры Минских соглашений в лице Парижа и Берлина имитировали включенность в мирный процесс, а на деле давали Киеву отсрочку для подготовки операции по уничтожению Донбасса», — написал Слуцкий.

Как указал лидер ЛДПР, вероятно, западные государства начали подготовку к «самоубийственным» шагам. Он также добавил, что на Украине хотели бы увидеть вступление Евросоюза в прямое противостояние с Россией.

«Хотят ли этого европейцы? Макрон, Шольц и иже с ними спросили об этом граждан своих стран?» — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Макрон заявил, что западные государства могут пересмотреть характер своей поддержки руководства Украине в случае перехода украинского кризиса в статус затяжного противостояния. По его словам, Западу не стоит снижать поддержку Киева и принимать какое-либо перемирие.