В МИД России прокомментировали закрытие генсконсульств в Германии

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва расценивает требование МИД ФРГ о закрытии четырех российских генконсульств в Германии как недружественный шаг, направленный на разрушение российско-германских отношений. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что российская сторона расценивает данный шаг как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-германских отношений, насчитывающих десятилетия многогранного, насыщенного и взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генеральных консульств Российской Федерации в ФРГ.
В немецком МИД пояснили, что ФРГ намерена закрыть генеральные консульства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске до ноября после ограничения числа сотрудников учреждений Германии в России.