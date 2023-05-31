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В МИД России прокомментировали закрытие генсконсульств в Германии

МИД России назвал недружественным шагом требование ФРГ о закрытии четырех генконсульств

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва расценивает требование МИД ФРГ о закрытии четырех российских генконсульств в Германии как недружественный шаг, направленный на разрушение российско-германских отношений. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона расценивает данный шаг как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-германских отношений, насчитывающих десятилетия многогранного, насыщенного и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генеральных консульств Российской Федерации в ФРГ.

В немецком МИД пояснили, что ФРГ намерена закрыть генеральные консульства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске до ноября после ограничения числа сотрудников учреждений Германии в России.

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