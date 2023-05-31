МО РФ: в Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение прекращения огня

Министерство обороны России опубликовало бюллетень о деятельности российских миротворцев, в котором сообщается о нарушении режима прекращения огня в Мардакертском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Мардакертском районе. Пострадавших нет», — сообщили в Минобороны РФ.

Командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство по факту инцидента при участии азербайджанской и армянской сторон.

За сутки российская сторона доставила в Степанокерт 292,5 т гуманитарной помощи.

«Всего с 23 ноября 2020 г. инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2538,7 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26794 взрывоопасных предмета», — сообщает Минобороны.

Ранее премьер-министр Армении Никола Пашинян на встрече с Путиным заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной.