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МО РФ: в Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение прекращения огня

Минобороны РФ зафиксировало нарушение прекращения огня Азербайджаном в Нагорном Карабахе

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Министерство обороны России опубликовало бюллетень о деятельности российских миротворцев, в котором сообщается о нарушении режима прекращения огня в Мардакертском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Мардакертском районе. Пострадавших нет», — сообщили в Минобороны РФ.

Командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство по факту инцидента при участии азербайджанской и армянской сторон.

За сутки российская сторона доставила в Степанокерт 292,5 т гуманитарной помощи.

«Всего с 23 ноября 2020 г. инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2538,7 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26794 взрывоопасных предмета», — сообщает Минобороны.

Ранее премьер-министр Армении Никола Пашинян на встрече с Путиным заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной.

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