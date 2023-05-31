В МИД России сообщили о блокировке Киевом инициативы Гросси по безопасности ЗАЭС

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что власти Украины заблокировали все инициативы главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом информирует пресс-служба российского МИД.

»Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС», — заявил Грушко.

По его словам, среди отвергнутых предложений: проект трехсторонних договоренностей, формат двух отдельных двусторонних договоренностей РФ-МАГАТЭ и Украина-МАГАТЭ, создание на Запорожской АЭС зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.

Грушко подчеркнул, что последняя инициатива Гросси включала в себя несколько важных элементов, выполнение которых поспособствовало бы прекращению нападений на ЗАЭС.

Накануне Гросси рассказал о принципах безопасности Запорожской атомной электростанции, в том числе запрет на стрельбу в сторону ЗАЭС.