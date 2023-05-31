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Стало известно, когда Госдума рассмотрит проект о запрете смены пола

ТАСС: Совет Госдумы включил в программу работы палаты на июнь проект о запрете смены пола

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Совет Государственной думы Российской Федерации в среду, 31 мая, принял решение включить в программу работы палаты на июнь законопроект о запрете смены пола в документах, в том числе запрещающий медработникам проводить вмешательства, направленные на смену пола, за исключением случаев лечения аномалий у детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГД.

«Совет Думы принял к рассмотрению и включил в программу работы палаты на июнь законопроект о запрете смены пола», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что законопроект направили для получения отзывов в комитеты и фракции Госдумы, президенту, в Совет Федерации, правительство, Счетную и Общественную палаты РФ, а также в регионы. Предложения и замечания будут собирать до 14 июня.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что на рассмотрение был внесен законопроект о полном запрете на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола. 

По его словам, авторами данной инициативы стали «почти 400 парламентариев».

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