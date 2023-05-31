Медведев предложил создать портал про льготы для жителей новых регионов РФ

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой создать многоцелевой портал «Я в России» для информирования жителей новых регионах России о назначающихся им льготах и пособиях и решения трудностей, связанных с их получением. Заявление было сделано политиком на заседании генерального совета партии «Единой России», пост главы которой сейчас занимает Медведев.

«По закону жители новых субъектов могут получать пенсии, выплаты на детей, бесплатную медицинскую помощь, оформлять все пособия, льготы. Им стали доступны и новые программы поддержки, которых у них никогда не было. Но нужно, чтобы это формальное право превратилось в право реальное», — подчеркнул Медведев.

Медведев также предложил использовать новый портал для помощи жителям новых регионов в поиске пропавших родственников и координации поисковых работ на их территории.

«Портал мог бы также объединить организации, которые готовы поддерживать жителей новых регионов, нуждающихся в помощи. У нас таких организаций много: это и региональные организации, местные структуры и компании, которые уже сейчас эти услуги предлагают. Ну и, конечно, гуманитарная помощь и волонтёрская поддержка», — заявил политик.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, когда в новых регионах выполнят майские указы о зарплатах бюджетников.