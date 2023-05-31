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Президент Грузии выразила поддержку абхазской оппозиции

Президент Грузии Зурабишвили: я выступаю на стороне тех, кто вчера протестовал в Сухуме

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку абхазской оппозиции, которая проводила в Сухуме антиправительственный митинг. Об этом она сообщила во время выступления в Европарламенте, передает телеканал «Рустави 2».

«Выступая за европейское будущее Грузии, я выступаю также за жителей Абхазии и Цхинвальского региона. Потому что это будущее и для них в том числе, единственное, которое обеспечит их свободу, защиту и идентичность», — сказала она.

Ранее участники митинга в Сухуме потребовали отставки правительства Абхазии.

Митингующие приняли итоговую резолюцию с требованиями к властям. Они намерены передать ее президенту республики.

В частности, они требуют отставки всех министров, так как считают, что их политика «привела к ряду глубоких кризисов в социальной, экономической, энергетической, внешнеполитической и других сферах государственного управления».

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