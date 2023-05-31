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В Совфеде обвинили США, Германию и Финляндию в атаках на систему праймериз «Единой России»

Турчак: кибератаки на систему праймериз единороссов шли из США, Германии и Финляндии

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Пресс-служба «Единой России»

Первый заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что система предварительного голосования партии «Единая Россия» подвергалась кибератакам в основном с территорий США, Германии и Финляндии. Об этом сообщает ТАСС.

«В основном атаки шли из Соединенных Штатов Америки, Германии, Финляндии. Атаки фиксировали с более чем 31 тыс. IP-адресов, при этом обрушить систему не удалось», — заявил сенатор.

Ранее в ФСБ заявили, что за массированными кибератаками с Украины против России стоят Пентагон и Североатлантический альянс.

По мнению силовиков, США стремятся скрыть свою причастность к кибератакам на Россию, выставляя украинскую хакерскую группировку IT Army of Ukraine их автором.

Уточняется, что Пентагон напрямую участвует в разработке кибератак против РФ.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден продлил срок действия режима чрезвычайного положения и санкций на один год за кибератаки, которым якобы подверглась страна.

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