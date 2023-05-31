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В Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, Китае и на Кубе назначили «цифровых атташе» из РФ

Чернышенко: российские «цифровые атташе» назначены в шести странах

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Российское общество «Знание»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде объявил, что российские «цифровые атташе» назначены в шести государствах. Его слова приводит ТАСС.

«Уже назначены шесть «цифровых атташе»: в Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, Кубе и КНР», — заявил Чернышенко.

Он также добавил, что еще четыре кандидата от РФ ожидают прохождения финального этапа конкурсного отбора в Казахстане, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

В прошлом году Чернышенко сообщил о создании службы «цифровых атташе» в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли. По его словам, российские представители начнут работать в 16 странах.

Основная задача «цифровых атташе» — развитие экспорта российских цифровых решений. Ожидается, что в 2022 году они начнут работу в 16 государствах, среди которых Бразилия, Вьетнам, Малайзия и другие. К 2024 году присутствие «цифровых атташе» расширится до 28 стран.

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