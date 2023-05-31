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ЕС значительно расширит миссию в Кишиневе

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о значительном расширении миссии в Кишиневе для реформ

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во время пресс-конференции, что ЕС намерен значительно расширить численность миссии в Кишиневе с целью стимулирования реформ в Молдавии и введения новых управленческих кадров. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, по словам главы ЕК, Евросоюз предоставит Молдавии инвестиционный пакет на €1,6 млрд в рамках экономической поддержки.

«Евросоюз значительно расширит численность своей миссии в Молдавии для содействия реформам, чтобы помочь Молдавии с управленческими кадрами», — сказала политик.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции в отношении пяти человек, которые, по мнению сообщества, несут ответственность за «дестабилизацию» в Молдавии. В публикации «Официального журнала ЕС» подчеркивается, что из-за ситуации в республике, а также принимая во внимание Регламент Совета Евросоюза об ограничительных мерах в связи с действиями, дестабилизирующими Молдавию, совет принял решение о том, что пять человек нужно добавить в перечень физических и юридических лиц под ограничительными мерами.

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