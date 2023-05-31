Сын Муаммара Каддафи получит возможность поучаствовать в президентских выборах в Ливии

Ливийский Объединенный комитет «6+6», в состав которого входят члены Высшего государственного совета и Палаты представителей (однопалатного парламента), не собирается препятствовать возможному участию в президентской гонке Сейфа аль-Ислама — сына экс-ливийского лидера Муаммара Каддафи, после убийства которого страна до сих пор находится в состоянии конфликта, передает Al Hadath со ссылкой на источники. По информации телеканала, поучаствовать в избирательной кампании получит возможность и руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

«6+6» не будет исключать [возможность] выдвигать кандидатуры Сейфа аль-Ислама аль-Каддафи и Халифы Хафтара на предстоящих выборах», — говорится в сообщении.

Как отмечается, комитет предварительно согласовал проведение голосования в январе 2024 года. При этом в течение полугода планирует создать кабмин, способный вместить представителей как востока, так и запада страны, для организации избирательного процесса.

Ранее СМИ сообщили, что комитет «6+6» Ливии хочет отказать чиновникам режима Каддафи в участии в выборах.