Премьер Косово заявил о приверженности защите прав сербов

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о приверженности защите прав сербского населения на Форуме безопасности в Братиславе, передает албанское новостное агентство Telegrafi.

«Я хочу защитить сербов, я также их премьер-министр и не хочу, чтобы страдали другие. Я знаю, что значит чувствовать себя непредставленным, чувствовать себя не имеющим права голоса. Мы хотим взаимодействовать с сербской общиной за их права. Но я не могу компенсировать Вучичу потери режима Милошевича, — подчеркнул Курти.

По словам политика, он стремится защитить права сербского населения, для чего готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем. При этом Курти отметил, что их встречи с лидером Сербии должны проходить чаще, чем раз в две недели.

«Я здесь для того, чтобы сербы пользовались всеми правами. Самоуправление, основа для защиты меньшинств, — это то, за что я хочу взять ответственность, когда соглашение (Охридское соглашение с Сербией. — «Газета.Ru») будет реализовано», — заявил Курти.

При этом Курти обвинил в эскалации ситуации на севере Косово действие «незаконных структур, организованных Белградом» и заявил, что на улицах севера Косово действуют преступные банды, которым место «в тюрьме в Косово или в Сербии».

Ранее РИА Новости сообщило, что сербские протестующие забросали бутылками машину полиции Косово.