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В Швеции объявили о выполнении всех условий для присоединения к НАТО

Глава МИД Швеции надеется на вступление королевства в НАТО до саммита альянса в Литве

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Global Look Press

Власти Швеции рассчитывают на присоединение к Североатлантическому альянсу в ближайшее время, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем, передает Politico. По его словам, Стокгольм выполнил все требования, в том числе турецкой стороны, необходимые для вступления в НАТО.

«Мы сделали все, что обещали, и собирались сделать. Есть большие надежды, что мы станем членом [НАТО] до саммита в Вильнюсе», — отметил Билльстрем.

Как указал глава МИД Швеции, речь идет о саммите НАТО, который должен пройти в Литве 11 июля. При этом Билльстрем подчеркнул, что Стокгольм снял все опасения со стороны Турции, действующего члена НАТО, которая задержала заявку Швеции из-за опасений по поводу ее поддержки курдских групп.

Ранее СМИ сообщили, что США готовы продать Турции истребители F-16 при условии одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО. Как отмечалось, соответствующее заключение сделал глава Белого дома Джо Байден во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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