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Бывший губернатор Нью-Джерси выдвинется на пост президента США

Axios: экс-губернатор Нью-Джерси выдвинет свою кандидатуру на выборах президента США

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Charles Krupa/AP Photo

Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США 2024 года. Об этом сообщает Axios.

«Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи собирается объявить в следующий вторник в штате Нью-Хэмпшир о выдвижении своей кандидатуры от республиканцев на президентских выборах 2024 года», — сказано в сообщении.

Ранее Financial Times писала, что бизнес-лидеры Республиканской партии пытаются отыскать более выгодных претендентов на пост президента США, чем бывший глава Белого дома Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис.

По информации издания, предприниматели желают видеть более-менее спокойного кандидата-консерватора.

До этого комитет по выдвижению губернатора Флориды Рона Десантиса кандидатом на выборах американского президента подал заявку в избирательную комиссию.

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