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Дуда назвал сумму расходов Польши на поддержку Украины в 2022 году

Президент Польши Дуда заявил, что Варшава потратила до $8 млрд на помощь Украине в 2022 году

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Власти Польши выделили на поддержку Киева на фоне начала конфликта на Украине около 1,5% ВВП, заявил польский президент Анджей Дуда. В интервью издателю The Wall Street Journal и директору Dow Jones Алмару Латуру, опубликованному на сайте лидера республики, он отметил, что речь идет о сумме до $8 млрд.

«Люди отдавали свои квартиры, буквально делились хлебом. Польское государство взяло на себя определенные расходы, мы поддерживали наших предпринимателей, вкладывали деньги. Мы подсчитали, что вся помощь Украине в 2022 году составила около 1,5% нашего ВВП, $7-8 млрд», — пояснил Дуда.

Как указал президент Польши, Варшава выделила серьезные средства, не получив помощи со стороны Евросоюза. Он также добавил, что республика приняла около 2-3 млн беженцев из Украины, дав им работу и кров.

«Они работают во всех отраслях, начиная от элементарной работы и заканчивая технологиями высокого качества. Сегодня они влияют на развитие нашей экономики. Они являются важной частью нашего рынка труда, их 2-3 млн», — подчеркнул Дуда.

Ранее Дуда заявил, что Польша передала Украине почти все свои истребители МиГ-29, но не готова отдавать истребители F-16.

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