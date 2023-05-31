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Вице-премьер России оценил перспективы сближения Молдавии с ЕАЭС

Вице-премьер РФ Оверчук: говорить о перспективах сближения Молдавии с ЕАЭС не приходится

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Алексей Оверчук утверждает, что о перспективах сближения Молдавии с Евразийским экономическим союзом при текущем руководстве республики говорить не приходится. Об этом сообщает ТАСС.

«С тем руководством, которое сегодня там есть, я не думаю, что мы можем говорить оптимистично относительно этих перспектив, перспектив сближения Молдавии с ЕАЭС», — пояснил Оверчук.

Он также заявил, что Молдавия уклоняется от участия в мероприятиях ЕАЭС на всех уровнях, так как в Кишиневе «считают, что их наблюдательство ЕАЭС было осуществлено с какими-то нарушениями».

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия может стать членом Евросоюза к 2030 году. По словам главы государства, Молдавия вместе с непризнанным Приднестровьем может вступить в ЕС.

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