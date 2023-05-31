ЕС хочет ускорить интеграцию Балкан

Европейская комиссия подготовила новый план ускорения интеграции стран Балкан в Европейский союз на фоне возрастания напряженности в регионе. Об этом сообщила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен на Братиславском форуме GLOBSEC 2023.

Глава ЕС призвала все стороны отказаться от конфронтации и принять меры для восстановления спокойствия.

«Сегодня я хочу представить новую инициативу… Это новый план роста для Западных Балкан. Мы должны приблизить интеграцию этих стран в Евросоюз», — сказала фон дел Ляйен.

Он отметила, что ЕС хочет развить прогресс по интеграции балканских государств в ЕС, достигнутый в последние месяцы. При этом эти страны получат некоторые преимущества членства в ЕС уже сегодня, сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен рассказала, что в контексте этого плана страны Балкан будут больше вовлечены в единый рынок ЕС, произойдет углубление региональной экономической интеграции, ожидается ускорение процесса реформ и увеличение объема средств, предоставляемых Евросоюзом государствам-кандидатам до вступления в союз.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде заявил, что Рим поддерживает присоединение стран Западных Балкан к Европейскому союзу.