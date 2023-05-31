В Сербии заявили о попытке Приштины оккупировать север Косово и Метохии

Министр обороны Сербии Милош Вучевич обвинил власти самопровозглашенной республики Косово в том, что они хотят оккупировать север Косово и Метохии. Об этом Вучевич сказал в эфире телеканала РТС.

По его словам, ситуация с безопасностью в регионе рискованна из-за односторонних и незаконных решений Приштины.

«И, прежде всего [из-за попытки], давайте это назовем своим именем <…>, оккупации севера Косово и Метохии со стороны албанской администрации из Приштины», — сказал Вучевич.

Министр напомнил, что президент Сербии Александр Вучич неоднократно объявлял международному сообществу и сербскому обществу, что односторонние действия Приштины могут привести к наихудшему сценарию развития событий. По мнению Вучевича, это уже случилось, действия премьера непризнанного Косово Альбина Курти приводят к эскалации, конфликтам, ранениям граждан.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними встали крупные силы косовской полиции, которые не допускали косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между гражданами и силовиками.

30 мая косовские сербы вновь собрались перед зданиями муниципалитетов.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация в Косово приблизилась к критической черте.